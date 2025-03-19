Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp nhu cầu mua hàng và lên đơn đặt hàng trong nước và nước ngoài.

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp.

Đàm phán và ký kết hợp đồng.

Quản lý và theo dõi đơn hàng trên đường về.

Theo dõi và đánh giá nhà cung cấp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan.

Xử lý nhập liệu trên phần mềm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh doanh quốc tế, thương mại, logistic, hoặc những ngành có liên quan đến xuất nhập khẩu.

Tiếng Anh tốt.

Tư duy tốt, ham học hỏi, cẩn thận.

Quy trình xuất nhập khẩu, Logistic.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

Sức khỏe tốt, trung thực và chịu khó trong công việc.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, thương lượng với đối tác, NCC.

Có tư duy phân tích, am hiểu công nghệ, quản lý thời gian, sắp xếp công việc, học và tự học.

Tại CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

BHXH đóng full lương.

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

Thưởng lễ, Tết Công ty và Công đoàn.

Team Building hàng năm, sinh nhật, hiếu hỷ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin