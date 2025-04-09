Tuyển Nhân viên mua hàng DK Commodity CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại DK Commodity CO., LTD
- Hồ Chí Minh: Phòng 4.72
- 4.75, Sảnh OTX1, Sunrise city
- tòa Bắc, 27 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7,
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp:
o Xác định nhu cầu mua sắm của các bộ phận trong doanh nghiệp.
o Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng thông qua các kênh như internet, triển lãm thương mại, giới thiệu từ đối tác,...
o Đánh giá năng lực, uy tín, chất lượng sản phẩm/dịch vụ của nhà cung cấp.
o Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp.
• Đàm phán giá cả:
o Nghiên cứu thị trường để xác định giá cả hợp lý cho sản phẩm/dịch vụ.
o Trao đổi, đàm phán với nhà cung cấp để đạt được mức giá tốt nhất cho doanh nghiệp.
o Thỏa thuận các điều khoản hợp đồng mua bán, bao gồm giá cả, số lượng, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán,...
• Theo dõi đơn hàng:
o Theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng của nhà cung cấp.
o Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.
o Đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời hạn, chất lượng và số lượng theo yêu cầu.
o Phối hợp với bộ phận kiểm tra chất lượng để đảm bảo hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn của doanh nghiệp.
o Xử lý các trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu.
• Quản lý hợp đồng:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại DK Commodity CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DK Commodity CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
