Tuyển Nhân viên mua hàng DK Commodity CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp:

o Xác định nhu cầu mua sắm của các bộ phận trong doanh nghiệp.

o Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng thông qua các kênh như internet, triển lãm thương mại, giới thiệu từ đối tác,...

o Đánh giá năng lực, uy tín, chất lượng sản phẩm/dịch vụ của nhà cung cấp.

o Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp.

• Đàm phán giá cả:

o Nghiên cứu thị trường để xác định giá cả hợp lý cho sản phẩm/dịch vụ.

o Trao đổi, đàm phán với nhà cung cấp để đạt được mức giá tốt nhất cho doanh nghiệp.

o Thỏa thuận các điều khoản hợp đồng mua bán, bao gồm giá cả, số lượng, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán,...

• Theo dõi đơn hàng:

o Theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng của nhà cung cấp.

o Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.

o Đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời hạn, chất lượng và số lượng theo yêu cầu.

o Phối hợp với bộ phận kiểm tra chất lượng để đảm bảo hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

o Xử lý các trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu.

• Quản lý hợp đồng: