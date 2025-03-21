Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nhận yêu cầu vật tư từ Phòng Kinh tế Kỹ Thuật, lập và lên kế hoạch mua sắm đáp ứng tiến độ công trình.
Thực hiện việc mua sắm vật tư: bao gồm việc tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng, kiểm kho, liên hệ với bộ phận giao nhận/đơn vị vận chuyển để giao hàng tới công trình,…
Theo dõi và giám sát việc giao hàng hóa tới công trình đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ.
Tìm kiếm, giao lưu, mở rộng mối quan hệ với nhà cung cấp.
Quản lý kho vật tư, kiểm soát hàng hóa tại kho công trình.
Kiểm soát chi phí: Theo dõi chi phí mua sắm, đảm bảo tuân thủ ngân sách đã được phê duyệt và tìm kiếm thêm cách để giảm chi phí mà không làm giảm chất lượng.
Lập báo cáo định kỳ hàng tháng theo dự án về tình hình mua sắm, chi phí thực hiện cho dự án.
Quản lý hồ sơ, thủ tục liên quan.
Theo dõi kế hoạch thanh toán với chủ đầu tư và lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.
Phối hợp với các phòng ban khác đi kiểm tra dự án định kỳ.
Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tùy theo tình hình kinh doanh.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc.
Phụ cấp: ăn trưa, gửi xe, đồng phục. Khám sức khỏe hằng năm.
Chế độ hiếu hỷ (sinh nhật, mừng cưới, mừng sinh con, ...)
Các hoạt động nội bộ, câu lạc bộ thể thao (bóng đá, cầu lông) và các sự kiện như Company trip, Year-end party, thiện nguyện, buổi chia sẻ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA

Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 Vũ Tông Phan, An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

