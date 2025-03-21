Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Nhận yêu cầu vật tư từ Phòng Kinh tế Kỹ Thuật, lập và lên kế hoạch mua sắm đáp ứng tiến độ công trình.

Thực hiện việc mua sắm vật tư: bao gồm việc tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng, kiểm kho, liên hệ với bộ phận giao nhận/đơn vị vận chuyển để giao hàng tới công trình,…

Theo dõi và giám sát việc giao hàng hóa tới công trình đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ.

Tìm kiếm, giao lưu, mở rộng mối quan hệ với nhà cung cấp.

Quản lý kho vật tư, kiểm soát hàng hóa tại kho công trình.

Kiểm soát chi phí: Theo dõi chi phí mua sắm, đảm bảo tuân thủ ngân sách đã được phê duyệt và tìm kiếm thêm cách để giảm chi phí mà không làm giảm chất lượng.

Lập báo cáo định kỳ hàng tháng theo dự án về tình hình mua sắm, chi phí thực hiện cho dự án.

Quản lý hồ sơ, thủ tục liên quan.

Theo dõi kế hoạch thanh toán với chủ đầu tư và lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp.

Phối hợp với các phòng ban khác đi kiểm tra dự án định kỳ.

Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.