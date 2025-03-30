Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
- Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lập kế hoạch mua hàng dựa trên nhu cầu sản xuất và tồn kho của công ty
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
Đàm phán giá cả, điều khoản và điều kiện với nhà cung cấp
Xử lý đơn đặt hàng, theo dõi và quản lý quá trình giao hàng
Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa khi nhận hàng
Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp
Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu nhà cung cấp
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như sản xuất, kho vận, kế toán
Theo dõi xu hướng thị trường và giá cả nguyên vật liệu
Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình mua hàng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng
Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt
Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành sản xuất
Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các dịp Lễ, Tết theo quy định của công ty
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Được hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI