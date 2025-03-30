Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch mua hàng dựa trên nhu cầu sản xuất và tồn kho của công ty

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp

Đàm phán giá cả, điều khoản và điều kiện với nhà cung cấp

Xử lý đơn đặt hàng, theo dõi và quản lý quá trình giao hàng

Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa khi nhận hàng

Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp

Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu nhà cung cấp

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như sản xuất, kho vận, kế toán

Theo dõi xu hướng thị trường và giá cả nguyên vật liệu

Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình mua hàng

Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng

Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt

Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Thưởng các dịp Lễ, Tết theo quy định của công ty

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Được hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.