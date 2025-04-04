Tuyển Nhân viên mua hàng AA Corporation Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Celadon Tân Phú - Số 2 Đường N1, Sơn Kỳ, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận hồ sơ, xử lý thông tin vật liệu đầu vào từ Danh mục vật tư, BOQ từ các bộ phận liên quan cung cấp

Nghiên cứu kỹ hồ sơ dự án chi tiết: bản vẽ 2D, phối cảnh, concept, specifications

Xác định đúng yêu cầu vật liệu: theo specifications hay vật tư thay thế;

Cần xác định lựa chọn vật tư phù hợp với budget dự án

Xác định và đảm bảo tiến độ cung ứng vật tư;

Triển khai tìm kiếm vật tư với nhà cung cấp chiến lược.

Công tác sourcing phải đáp ứng các yêu cầu: đúng concept thiết kế, thẩm mỹ, công năng, cấu tạo, đơn giá phù hợp, và đáp ứng tiến độ của dự án

Đối với vật tư specifications: cần xác định nhà cung cấp trong nước hay nước ngoài, từ đó xác định chi phí công trình chính xác;

Nguồn vật liệu: đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn CO, CQ , chứng chỉ xuất xưởng,... từ nhà cung cấp;

Đảm bảo chất lượng nguồn vật tư cung ứng cho công trình

Chi phí, giá thành vật tư phải phù hợp với định mức đầu tư của dự án,

Đối chiếu giá thành gốc. Kiểm soát tốt chi phí, đơn giá của nguồn vật tư.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ tại các ngành về kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan

Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty nội thất

Có kinh nghiệm mua hàng nước ngoài

Biết sử dụng phần mềm SAP là lợi thế

Có thể sử dụng được Tiếng Anh

Kiến thức tốt về ngành hàng nội thất, về hoạt động mua hàng, tìm kiếm nguồn cung vật tư nội thất

Thành thạo các kỹ năng tin học, sẵn sàng tiếp thu các ứng dụng công nghệ mới

Tại AA Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Đóng BHXH, BHYT,....

Du lịch, team-building và các phúc lợi khác theo quy định công ty

Các phúc lợi khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AA Corporation Pro Company

