Tuyển Nhân viên mua hàng AA Corporation Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại AA Corporation Pro Company
- Hồ Chí Minh: Celadon Tân Phú
- Số 2 Đường N1, Sơn Kỳ, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận hồ sơ, xử lý thông tin vật liệu đầu vào từ Danh mục vật tư, BOQ từ các bộ phận liên quan cung cấp
Nghiên cứu kỹ hồ sơ dự án chi tiết: bản vẽ 2D, phối cảnh, concept, specifications
Xác định đúng yêu cầu vật liệu: theo specifications hay vật tư thay thế;
Cần xác định lựa chọn vật tư phù hợp với budget dự án
Xác định và đảm bảo tiến độ cung ứng vật tư;
Triển khai tìm kiếm vật tư với nhà cung cấp chiến lược.
Công tác sourcing phải đáp ứng các yêu cầu: đúng concept thiết kế, thẩm mỹ, công năng, cấu tạo, đơn giá phù hợp, và đáp ứng tiến độ của dự án
Đối với vật tư specifications: cần xác định nhà cung cấp trong nước hay nước ngoài, từ đó xác định chi phí công trình chính xác;
Nguồn vật liệu: đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn CO, CQ , chứng chỉ xuất xưởng,... từ nhà cung cấp;
Đảm bảo chất lượng nguồn vật tư cung ứng cho công trình
Chi phí, giá thành vật tư phải phù hợp với định mức đầu tư của dự án,
Đối chiếu giá thành gốc. Kiểm soát tốt chi phí, đơn giá của nguồn vật tư.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty nội thất
Có kinh nghiệm mua hàng nước ngoài
Biết sử dụng phần mềm SAP là lợi thế
Có thể sử dụng được Tiếng Anh
Kiến thức tốt về ngành hàng nội thất, về hoạt động mua hàng, tìm kiếm nguồn cung vật tư nội thất
Thành thạo các kỹ năng tin học, sẵn sàng tiếp thu các ứng dụng công nghệ mới
Tại AA Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT,....
Du lịch, team-building và các phúc lợi khác theo quy định công ty
Các phúc lợi khác theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AA Corporation Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI