Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Nhận yêu cầu mua vật tư xây dựng, nội thất cho khu vui chơi trẻ em trong trung tâm mua sắm (dự án mới) từ cấp trên
Kiểm tra báo cáo hư hỏng, an toàn từ cửa hàng và đưa phương án sửa chữa, cải tạo các cửa hàng (khu vui chơi) hiện tại đảm bảo vận hành an toàn;
Tìm nhà cung cấp/ nhà thầu, lấy báo giá, so sánh và đề xuất nhà cung cấp/ nhà thầu phù hợp;
Thực hiện các thủ tục phê duyệt nội bộ và điều chuyển nội bộ
Lập Đơn đặt hàng/ soạn thảo hợp đồng và trình ký Nhà cung cấp được chọn
Theo dõi tiến độ giao hàng, lắp đặt, sửa chữa và thi công của Nhà cung cấp/ nhà thầu
Tiến hành nghiệm thu và chuẩn bị các hồ sơ thanh toán
Theo dõi và làm việc với Nhà cung cấp về các vấn đề bảo hành, sửa chữa sau mua hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các công việc đăng ký thi công, điều chuyển thiết bị, nội thất, vật tư giữa các cửa hàng hoặc chuyển lưu kho
Quản lý các thiết bị và nội thất trong kho, kiểm kê định kỳ và lập kế hoạch tái sử dụng
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
25 - 30
Bằng cấp: Đại học chuyên ngành thương mại/ mua hàng/ xây dựng
Kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua nội thất - xây dựng từ 1 năm trở lên
Cẩn thận, kỹ năng thương lượng, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt
Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, powerpoint (biết sử dụng Auto CAD là một lợi thế)
Tiếng Anh giao tiếp tốt. (Biết tiếng Nhật là một lợi thế)
Tại Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
tiền lương và cấp bậc sẽ quyết định theo năng lực của ứng viên
Thưởng: tháng 13 và thưởng thành tích theo chính sách công ty
Thời gian làm việc: Tuần làm 5 ngày nghỉ 2 ngày; ngày làm 8.5h và nghỉ ngơi 1h
Sau 2 tháng thử việc, được ký hợp đồng lao động chính thức và được tham gia bảo hiểm đầy đủ
Được đào tạo các nghiệp vụ và kỹ năng làm việc
Có cơ hội thăng tiến
Được hưởng các chế độ khác theo luật lao động và quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
