Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nhận yêu cầu mua vật tư xây dựng, nội thất cho khu vui chơi trẻ em trong trung tâm mua sắm (dự án mới) từ cấp trên

Kiểm tra báo cáo hư hỏng, an toàn từ cửa hàng và đưa phương án sửa chữa, cải tạo các cửa hàng (khu vui chơi) hiện tại đảm bảo vận hành an toàn;

Tìm nhà cung cấp/ nhà thầu, lấy báo giá, so sánh và đề xuất nhà cung cấp/ nhà thầu phù hợp;

Thực hiện các thủ tục phê duyệt nội bộ và điều chuyển nội bộ

Lập Đơn đặt hàng/ soạn thảo hợp đồng và trình ký Nhà cung cấp được chọn

Theo dõi tiến độ giao hàng, lắp đặt, sửa chữa và thi công của Nhà cung cấp/ nhà thầu

Tiến hành nghiệm thu và chuẩn bị các hồ sơ thanh toán

Theo dõi và làm việc với Nhà cung cấp về các vấn đề bảo hành, sửa chữa sau mua hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các công việc đăng ký thi công, điều chuyển thiết bị, nội thất, vật tư giữa các cửa hàng hoặc chuyển lưu kho

Quản lý các thiết bị và nội thất trong kho, kiểm kê định kỳ và lập kế hoạch tái sử dụng

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ: Tuổi từ 25 - 30

Bằng cấp: Đại học chuyên ngành thương mại/ mua hàng/ xây dựng

Kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua nội thất - xây dựng từ 1 năm trở lên

Cẩn thận, kỹ năng thương lượng, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt

Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, powerpoint (biết sử dụng Auto CAD là một lợi thế)

Tiếng Anh giao tiếp tốt. (Biết tiếng Nhật là một lợi thế)

Tại Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 13 triệu/ tháng (tiền lương và cấp bậc sẽ quyết định theo năng lực của ứng viên)

Thưởng: tháng 13 và thưởng thành tích theo chính sách công ty

Thời gian làm việc: Tuần làm 5 ngày nghỉ 2 ngày; ngày làm 8.5h và nghỉ ngơi 1h

Sau 2 tháng thử việc, được ký hợp đồng lao động chính thức và được tham gia bảo hiểm đầy đủ

Được đào tạo các nghiệp vụ và kỹ năng làm việc

Có cơ hội thăng tiến

Được hưởng các chế độ khác theo luật lao động và quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam

