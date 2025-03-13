Tuyển Nhân viên mua hàng Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

* Mục đích

- Thực hiện cung ứng nguyên vật liệu, phụ tùng, hàng tiêu dùng.

* Nhiệm vụ

- Tham gia xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên phụ liệu của công ty.

- Theo dõi tiến độ và thực hiện việc giao nhận đối với những vật tư hàng hóa đã mua và thông báo đến các bộ phận liên quan: Kho, đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị sử dụng/ bộ phận yêu cầu trong thời gian quy định.

- Thực hiện công tác mua vật tư, nguyên phụ liệu, trực tiếp giao dịch với nhà cung cấp, soạn thảo hợp đồng mua bán vật tư, soạn thảo Đơn đặt hàng, quyết toán/ thanh lý hợp đồng đúng thời hạn.

- Quản lý hồ sơ, sổ sách chứng từ mua hàng, lập các báo cáo theo quy định của công ty

- Thực hiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán cho các mặt hàng đã mua, đảm bảo chứng từ thanh toán hợp lệ

- Các nhiệm vụ khác do trưởng đơn vị giao

* Quyền hạn

- Đề xuất, góp ý trưởng đơn vị, lãnh đạo phòng các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công.

- Báo cáo trực tiếp trưởng đơn vị về tiến độ công việc.

- Được quyền nhắc nhở, đôn đốc các khâu có liên quan sớm hoàn tất phần việc liên quan để bản thân hoàn thành công việc đúng tiến độ.