Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG EVEREST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Victory, 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh và đúng tiến độ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp.

Thực hiện các thủ tục mua hàng/ nhập khẩu nguyên vật liệu xây dựng, làm việc với các cơ quan hải quan.

Quản lý hợp đồng mua hàng, theo dõi tiến độ giao hàng đảm bảo yêu cầu của dự án và chất lượng sản phẩm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình mua hàng diễn ra suôn sẻ.

Phân tích thị trường, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí mua hàng.

Duy trì mối quan hệ với các Nhà cung cấp/ Nhà máy để mở rộng quy mô hợp tác cùng Đối tác

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động mua hàng.

Thực hiện mua hàng theo sự phân công của Trưởng bộ phận/ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại hoặc các ngành liên quan ;

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc trong ngành Xây dựng/ Vật liệu xây dựng;

Có kiến thức về lĩnh vực thu mua Vật liệu xây dựng (ưu tiên Thép/ Tole/ Panel)

Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực: xây dựng/ vật liệu xây dựng/ Thép/ Tole/ Panel/ Thiết bị điện, cáp điện/ INOX;

Đã có kinh nghiệm Mua hàng trong ngành xây dựng là 1 lợi thế;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử văn minh, lịch sự, xử lý tình huống linh hoạt;

Có kỹ năng đàm phán, thương lượng giá cả và điều kiện hợp đồng;

Mong muốn làm việc lâu dài;

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng ;

Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, liêm chính, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG EVEREST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG EVEREST

