Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
Thực mua hàng hàng theo đề nghị mua hàng của các phòng ban
Cung cấp thông tin lên cấp trên và chờ xem xét, phê duyệt
Lưu trữ thông tin tất cả nhà cung cấp
Theo dõi và đánh giá hoạt động của nhà cung cấp một cách thường xuyên
Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành có liên quan
Nam, Có kinh nghiệm mua hàng là lợi thế
Ưu tiên đã làm việc 01 năm ở phòng kinh doanh
Siêng năng, chăm chỉ, không ngại khó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
