Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp

Thực mua hàng hàng theo đề nghị mua hàng của các phòng ban

Cung cấp thông tin lên cấp trên và chờ xem xét, phê duyệt

Lưu trữ thông tin tất cả nhà cung cấp

Theo dõi và đánh giá hoạt động của nhà cung cấp một cách thường xuyên

Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành có liên quan

Nam, Có kinh nghiệm mua hàng là lợi thế

Ưu tiên đã làm việc 01 năm ở phòng kinh doanh

Siêng năng, chăm chỉ, không ngại khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

