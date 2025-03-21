Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Y Phục làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22/4A Lương Đình Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện công việc tìm kiếm hàng hóa, so sánh báo giá, khách hàng Trung Quốc

Đàm phán trực tiếp với nhà cung cấp về hàng hóa và hợp đồng.

Tiến hành làm PO đặt hàng, làm hợp đồng, thực hiện các thao tác nhập liệu lên phần mềm.

Theo dõi đơn hàng và quản lý quy trình hàng hóa.

Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm trở lên

Thành thạo tiếng anh, tiếng Trung (bắt buộc)

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các khối ngành kinh tế có liên quan

Thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, nhiệt tình có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Y Phục Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 13-15triệu (thỏa thuận theo năng lực của bản thân)

Lương tháng 13, xét nâng lương ít nhất 1 năm/ lần

Môi trường làm việc năng động, cởi mở

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.

Tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.

Phép năm 12 ngày

Đặc biệt có cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Y Phục

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin