Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Y Phục làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Y Phục
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Y Phục

Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Y Phục

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 22/4A Lương Đình Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện công việc tìm kiếm hàng hóa, so sánh báo giá, khách hàng Trung Quốc
Đàm phán trực tiếp với nhà cung cấp về hàng hóa và hợp đồng.
Tiến hành làm PO đặt hàng, làm hợp đồng, thực hiện các thao tác nhập liệu lên phần mềm.
Theo dõi đơn hàng và quản lý quy trình hàng hóa.
Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Thành thạo tiếng anh, tiếng Trung (bắt buộc)
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các khối ngành kinh tế có liên quan
Thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, nhiệt tình có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Y Phục Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 13-15triệu (thỏa thuận theo năng lực của bản thân)
Lương tháng 13, xét nâng lương ít nhất 1 năm/ lần
Môi trường làm việc năng động, cởi mở
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.
Tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.
Phép năm 12 ngày
Đặc biệt có cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Y Phục

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Y Phục

Công Ty Tnhh Nguyên Liệu Y Phục

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18,39 DDC3, Đường Số 15,Khu D,KĐT An Phú-An Khánh,Thành Phố Thủ Đức,Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

