Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 373 Nguyễn Trọng Tuyển P.2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu mua hàng từ bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan.

Lập kế hoạch mua hàng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty.

Soạn thảo và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp, theo dõi tiến độ giao hàng.

Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa khi nhận hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian và địa điểm.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình mua hàng (hàng hóa không đạt chất lượng, giao hàng chậm trễ, v.v.).

Lưu trữ hồ sơ mua hàng, hợp đồng, báo giá và các tài liệu liên quan.

Thực hiện các thủ tục thanh toán mua hàng theo quy định.

Cập nhật thông tin về giá cả, nhà cung cấp và thị trường nguyên vật liệu.

Lập báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà cung cấp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.

Kiến thức về quy trình mua hàng, quản lý kho và logistics, đặc biệt là trong ngành thực phẩm.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng sử dụng excel và phần mềm quản lý mua hàng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao.

Có kinh nghiệm trong ngành F&B là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Thưởng Lễ, Tết, Tháng 13.

Chính sách phúc lợi khác: quà sinh nhật, quà trung thu, quà tết, ốm đau, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng

