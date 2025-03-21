Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà Nhà MWG - Lô T2 - Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp

Trao đổi giá cả với các nhà cung cấp cho nhóm hàng không kinh doanh (đồng phục, cơ sở vật chất st, hàng khuyến mãi...)..

Theo dõi báo cáo tồn kho dựa vào ERP để giải quyết hàng tồn kho và có kế hoạch mua hàng.

Tổng hợp và đánh giá yêu cầu mua hàng từ các phòng ban, lập kế hoạch mua hàng và tiến hành mua hàng với nhà cung cấp • Soạn thảo hợp đồng, đơn đặt hàng với các nhà cung cấp..

Theo dõi tiến độ giao hàng, kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán cũng như chất lượng hàng hóa đã mua.

Phản hồi tất cả các email + BCNB liên quan đến ngành hàng do mình phụ trách.

Kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong việc mua hàng, thanh toán với nhà cung cấp.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí mua hàng không kinh doanh.

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các khối ngành Kinh Tế, Ngoại Thương, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt Excel

Ứng viên đã có kinh nghiệm mua hàng các tronh lĩnh vực Marketing, Billboard, ....

Tỉ mỉ, cẩn thận, có khả năng đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách mua hàng ưu đãi.

Chính sách BHXH,BHYT trên tổng thu nhập.

Quyền lợi theo Luật Lao Động

Thưởng cuối năm tháng 13.

Teambuilding, Company trip

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.