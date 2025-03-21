Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
- Hồ Chí Minh: Toà Nhà MWG
- Lô T2
- Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp
Trao đổi giá cả với các nhà cung cấp cho nhóm hàng không kinh doanh (đồng phục, cơ sở vật chất st, hàng khuyến mãi...)..
Theo dõi báo cáo tồn kho dựa vào ERP để giải quyết hàng tồn kho và có kế hoạch mua hàng.
Tổng hợp và đánh giá yêu cầu mua hàng từ các phòng ban, lập kế hoạch mua hàng và tiến hành mua hàng với nhà cung cấp • Soạn thảo hợp đồng, đơn đặt hàng với các nhà cung cấp..
Theo dõi tiến độ giao hàng, kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán cũng như chất lượng hàng hóa đã mua.
Phản hồi tất cả các email + BCNB liên quan đến ngành hàng do mình phụ trách.
Kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong việc mua hàng, thanh toán với nhà cung cấp.
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các khối ngành Kinh Tế, Ngoại Thương, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt Excel
Ứng viên đã có kinh nghiệm mua hàng các tronh lĩnh vực Marketing, Billboard, ....
Tỉ mỉ, cẩn thận, có khả năng đàm phán tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách BHXH,BHYT trên tổng thu nhập.
Quyền lợi theo Luật Lao Động
Thưởng cuối năm tháng 13.
Teambuilding, Company trip
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
