Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP AUTOWELD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C45 Khu dân cư Hà Đô, Phường Thới An 2, Quận 12, Quận 12

Nhân viên mua hàng

Là đầu mối liên hệ giữa nhà cung cấp và các phòng ban nội bộ.

Báo cáo định kỳ tình hình mua hàng, các vấn đề phát sinh và đề xuất cải tiến.

Chuẩn bị chứng từ liên quan đến thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao nhận...).

Phối hợp với kế toán để thực hiện thanh toán đúng hạn. Theo dõi công nợ nhà cung cấp.

Chịu trách nhiệm và báo cáo cập nhật về công việc được phân công phụ trách

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm về tìm kiếm nguồn hàng (ưu tiên hàng quốc tế)

Sử dụng tốt tiếng anh (có thể giao tiếp, đàm phán với nhà cung cấp)

Có kỹ năng tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp. Kỹ năng giao tiếp & đàm phán

Ưu tiên biết Tiếng Trung và có kinh nghiệm về xuất nhập khẩu

Kỹ năng tổng hợp, báo cáo

Trung thực, cẩn thận, cần cù, chủ động và có ý thức trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP AUTOWELD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 15 triệu/ tháng + thưởng hiệu quả công việc

Được đào tạo các kỹ năng để trở thành một quản lý đơn hàng chuyên nghiệp

Hưởng đầy đủ các phúc lợi lễ, tết, ốm đau...

Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng phù hợp với vị trí.

Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân.

Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật.

