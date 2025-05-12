Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 370 Phạm Thị Giây, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm nguồn hàng

Mua hàng theo đơn và theo kế hoạch bán hàng

Đảm bảo tiến độ mua hàng và các công việc khác liên quan hoạt động mua hàng

Thời gian làm việc từ 9h-18 giờ hàng ngày, chủ nhật làm việc tại nhà.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành kinh tế, kế toán

Thành thạo vi tính văn phòng

Tuổi từ 22-45

Có kinh nghiệm thu mua từ 1 năm

Ưu tiên UV gần khu vực quận 12, Hóc Môn

Tại CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận từ 9-15 triệu

Được đào tạo chuyên môn nâng cao năng lực.

Tham gia bảo hiểm theo quy định.

Ngày nghỉ theo luật lao động

Cấp phát công cụ dụng cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP HƯNG THỊNH

