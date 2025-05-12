Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP HƯNG THỊNH
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 370 Phạm Thị Giây, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tìm kiếm nguồn hàng
Mua hàng theo đơn và theo kế hoạch bán hàng
Đảm bảo tiến độ mua hàng và các công việc khác liên quan hoạt động mua hàng
Thời gian làm việc từ 9h-18 giờ hàng ngày, chủ nhật làm việc tại nhà.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành kinh tế, kế toán
Thành thạo vi tính văn phòng
Tuổi từ 22-45
Có kinh nghiệm thu mua từ 1 năm
Ưu tiên UV gần khu vực quận 12, Hóc Môn
Tại CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận từ 9-15 triệu
Được đào tạo chuyên môn nâng cao năng lực.
Tham gia bảo hiểm theo quy định.
Ngày nghỉ theo luật lao động
Cấp phát công cụ dụng cụ làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP HƯNG THỊNH
