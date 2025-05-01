Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô E9

- 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước TP.HCM, VN., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm cung ứng hàng cho các phòng ban trong nhà máy đảm bảo mua hàng chất lượng, giá cả hợp lý và chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty
Tìm kiếm nguồn cung ứng mua hàng trong và ngoài nước với giá tốt nhất và các điều kiện cạnh tranh nhất có thể
Quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng mua bán, giá cả và thời hạn giao hang
Đảm bảo các nguyên vật liệu/ dịch vụ được mua từ các nhà cung cấp uy tín và được cung cấp theo các điều khoản đã thoả thuận
Làm thủ tục xin giấy phép nhập khẩu cho nguyên liệu, tá dược, bao bì
Cập nhật tình hình giá cả thị trường và xu hướng qui định của ngành dược đảm bảo tuân thủ luật hiện hành và điều chỉnh chiến lược mua hàng phục vụ sản xuất kinh doanh
Kết hợp các bộ phận chất lượng đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học các ngành Logistics, Kinh tế và các ngành liên quan
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập mối quan hệ tốt
Kỹ năng Tiếng Anh khá là lợi thế
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
Có trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, kiên nhẫn

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Được hưởng lương tháng 13, xem xét tăng lương hằng năm theo chính sách công ty.
Được hưởng đầy đủ các ngày nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết hưởng lương theo quy định.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được tham gia các lớp đào tạo kiến thức chuyên môn.
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Được tham gia chương trình khám sức khỏe hằng năm.
Được tham gia các chương trình Teambuilding, du lịch của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Được cung cấp bữa trưa, cà phê, trà, kẹo giờ giải lao trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E9-3a Đường Số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

