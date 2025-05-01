Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E9 - 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước TP.HCM, VN., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Chịu trách nhiệm cung ứng hàng cho các phòng ban trong nhà máy đảm bảo mua hàng chất lượng, giá cả hợp lý và chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty

Tìm kiếm nguồn cung ứng mua hàng trong và ngoài nước với giá tốt nhất và các điều kiện cạnh tranh nhất có thể

Quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng mua bán, giá cả và thời hạn giao hang

Đảm bảo các nguyên vật liệu/ dịch vụ được mua từ các nhà cung cấp uy tín và được cung cấp theo các điều khoản đã thoả thuận

Làm thủ tục xin giấy phép nhập khẩu cho nguyên liệu, tá dược, bao bì

Cập nhật tình hình giá cả thị trường và xu hướng qui định của ngành dược đảm bảo tuân thủ luật hiện hành và điều chỉnh chiến lược mua hàng phục vụ sản xuất kinh doanh

Kết hợp các bộ phận chất lượng đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học các ngành Logistics, Kinh tế và các ngành liên quan

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập mối quan hệ tốt

Kỹ năng Tiếng Anh khá là lợi thế

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

Có trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, kiên nhẫn

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng lương tháng 13, xem xét tăng lương hằng năm theo chính sách công ty.

Được hưởng đầy đủ các ngày nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết hưởng lương theo quy định.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được tham gia các lớp đào tạo kiến thức chuyên môn.

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Được tham gia chương trình khám sức khỏe hằng năm.

Được tham gia các chương trình Teambuilding, du lịch của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Được cung cấp bữa trưa, cà phê, trà, kẹo giờ giải lao trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

