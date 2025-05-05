Tuyển Nhân viên mua hàng Đại học Tân Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

• Làm việc chặt chẽ với các đơn vị, phòng ban để lập kế hoạch mua hàng tối ưu.

• Phân tích thị trường, cập nhật thông tin giá cả, nguồn cung cấp.

• Tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp phục vụ hoạt động của tập đoàn.

• Thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán và các điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các nhà cung cấp.

• Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc giao hàng đúng tiến độ, chất lượng và số lượng.

• Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhận hàng và sau khi giao hàng.

• Theo dõi và quản lý tồn kho nguyên vật liệu, thiết bị, hàng hóa.

• Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, tồn kho và các vấn đề liên quan.

• Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí mua hàng và quản lý kho.

• Tham gia vào các dự án mua sắm của tập đoàn.