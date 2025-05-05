Tuyển Nhân viên mua hàng Đại học Tân Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Đại học Tân Tạo
- Hồ Chí Minh: Văn phòng Tập đoàn (Q. Bình Tân)
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
• Làm việc chặt chẽ với các đơn vị, phòng ban để lập kế hoạch mua hàng tối ưu.
• Phân tích thị trường, cập nhật thông tin giá cả, nguồn cung cấp.
• Tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp phục vụ hoạt động của tập đoàn.
• Thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán và các điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.
• Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các nhà cung cấp.
• Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc giao hàng đúng tiến độ, chất lượng và số lượng.
• Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhận hàng và sau khi giao hàng.
• Theo dõi và quản lý tồn kho nguyên vật liệu, thiết bị, hàng hóa.
• Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, tồn kho và các vấn đề liên quan.
• Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí mua hàng và quản lý kho.
• Tham gia vào các dự án mua sắm của tập đoàn.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề.
• Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.
Tại Đại học Tân Tạo Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại học Tân Tạo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI