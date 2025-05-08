Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92 Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban, lên kế hoạch mua hàng theo nhu cầu.

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban, lên kế hoạch mua hàng theo nhu cầu.

Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý.

Đàm phán giá cả, điều kiện thanh toán và hợp đồng mua bán với nhà cung cấp.

Đặt hàng và theo dõi tiến độ giao hàng để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của công ty.

Thường xuyên cập nhật danh sách nhà cung cấp, đánh giá chất lượng và mức độ uy tín.

Xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp để đảm bảo hợp tác lâu dài và ổn định.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả mua hàng.

Phối hợp với bộ phận kho và các phòng ban liên quan để kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng như hàng lỗi, chậm giao, sai số lượng.

Theo dõi và phản hồi về chất lượng hàng hóa sau khi sử dụng.

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ liên quan đến các đơn hàng.

Phối hợp với kế toán để thực hiện thanh toán đúng hạn theo hợp đồng.

Lưu trữ và quản lý hồ sơ mua hàng một cách khoa học, hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Xuất nhập khẩu, Logistics hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng, chuỗi cung ứng hoặc xuất nhập khẩu.

Am hiểu quy trình mua hàng, quản lý nhà cung cấp và thương thảo hợp đồng.

Tại CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ Thì Được Hưởng Những Gì

Tham quan, du lịch hằng năm.

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Cung cấp thiết bị làm việc

Mội trường làm việc hoà đồng, thân thiện



Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ

