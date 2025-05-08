Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 92 Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban, lên kế hoạch mua hàng theo nhu cầu.
Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý.
Đàm phán giá cả, điều kiện thanh toán và hợp đồng mua bán với nhà cung cấp.
Đặt hàng và theo dõi tiến độ giao hàng để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của công ty.
Thường xuyên cập nhật danh sách nhà cung cấp, đánh giá chất lượng và mức độ uy tín.
Xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp để đảm bảo hợp tác lâu dài và ổn định.
Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả mua hàng.
Phối hợp với bộ phận kho và các phòng ban liên quan để kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng như hàng lỗi, chậm giao, sai số lượng.
Theo dõi và phản hồi về chất lượng hàng hóa sau khi sử dụng.
Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ liên quan đến các đơn hàng.
Phối hợp với kế toán để thực hiện thanh toán đúng hạn theo hợp đồng.
Lưu trữ và quản lý hồ sơ mua hàng một cách khoa học, hệ thống.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Xuất nhập khẩu, Logistics hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng, chuỗi cung ứng hoặc xuất nhập khẩu.
Am hiểu quy trình mua hàng, quản lý nhà cung cấp và thương thảo hợp đồng.

Tại CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ Thì Được Hưởng Những Gì

Tham quan, du lịch hằng năm.
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
Cung cấp thiết bị làm việc
Mội trường làm việc hoà đồng, thân thiện
Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ

CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 624/8 Kinh Dương Vương, Khu phố 1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

