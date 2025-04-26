Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất.

Thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.

Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo đúng tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm.

Theo dõi và kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp.

Phân tích thị trường, tìm kiếm nguồn cung ứng mới, hiệu quả hơn.

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động mua hàng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Giám sát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, xử lý các vấn đề phát sinh.

Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, tồn kho và các chỉ tiêu liên quan.

Cập nhật thông tin thị trường, giá cả nguyên vật liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.

Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xây dựng mối quan hệ.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin