Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 117N Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập và phân tích dữ liệu thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế, bao gồm: diễn biến điểm số, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, vốn hóa thị trường
Thu thập và phân tích dữ liệu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường, bao gồm: giá trị vốn hóa, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, định giá lịch sử…
Thu thập và phân tích dữ liệu của các đối tượng nhà đầu tư tham gia thị trường.
Tổng hợp và theo dõi dữ liệu danh mục các công ty niêm yết trong danh sách phân tích của Phòng Phân tích.
Thực hiện các báo cáo dự đoán giao dịch ETF, chuyển động thị trường, chatty stocks
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp & chứng chỉ:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có giấy phép hành nghề CK/ các chứng chỉ đào tạo về CK do UBCKNN cấp
Kiến thức & kinh nghiệm:
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán liên quan tới mảng phân tích dữ liệu, chiến lược thị trường.

Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 117 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

