Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117N Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Nhân viên phân tích kinh doanh

Thu thập và phân tích dữ liệu thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế, bao gồm: diễn biến điểm số, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, vốn hóa thị trường

Thu thập và phân tích dữ liệu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường, bao gồm: giá trị vốn hóa, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, định giá lịch sử…

Thu thập và phân tích dữ liệu của các đối tượng nhà đầu tư tham gia thị trường.

Tổng hợp và theo dõi dữ liệu danh mục các công ty niêm yết trong danh sách phân tích của Phòng Phân tích.

Thực hiện các báo cáo dự đoán giao dịch ETF, chuyển động thị trường, chatty stocks

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp & chứng chỉ:

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có giấy phép hành nghề CK/ các chứng chỉ đào tạo về CK do UBCKNN cấp

Kiến thức & kinh nghiệm:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán liên quan tới mảng phân tích dữ liệu, chiến lược thị trường.

Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB

