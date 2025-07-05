Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tham mưu cho Ban Giám đốc Khối về các chiến lược Truyền thông dự án; Nghiên cứu chiến lược truyền thông đối thủ, định vị thương hiệu dự án, duy trì, xử lý thông tin truyền thông thương hiệu dự án.

Lập kế hoạch truyền thông bám sát chiến lược Branding và chiến lược Marketing của dự án, đồng thời phù hợp định hướng chiến lược của tập đoàn.

Lên kế hoạch chi tiết tuyến bài và thông điệp chủ đạo theo từng giai đoạn của dự án. Định hướng, kiểm duyệt và bảo bảo chất lượng bài viết theo chiến lược chung trước khi xuất bản trên các phương tiện. Theo dõi, bám sát chi tiết kế hoạch được duyệt, đảm bảo timeline của kế hoạch.

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với giới truyền thông, báo chí và các Celebs, KOLs; …. trong việc phát triển thương hiệu & truyền thông dự án. Quản lý chất lượng và bài đăng trên các kênh đại chúng.

Thiết lập danh sách Agency truyền thông cạnh tranh, có năng lực triển khai và hỗ trợ tốt theo từng phân khúc đặc thù của dự án.

Dự trù, kiểm soát và báo cáo ngân sách hoạt động truyền thông, bám sát ngân sách marketing được phê duyệt trong toàn bộ tiến trình dự án.

Quản trị và xử lý kịp thời các vấn đề khủng hoảng thương hiệu dự án; Theo dõi các xu hướng của thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh trên các kênh truyền thông trả phí.

Theo dõi và báo cáo tiến độ, kết quả chiến dịch PR và các hoạt động truyền thông diễn ra, phục vụ bán hàng tại thời điểm.

Trong một số trường hợp và tùy thuộc vào khối lượng công việc, có thể linh hoạt hỗ trợ cho truyền thông thương hiệu tập đoàn và các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Khối.