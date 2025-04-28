Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh HDWebsoft Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Giới thiệu vị trí

Chúng tôi đang tìm kiếm Chuyên viên Kinh doanh SaaS/Giải pháp số nhiệt huyết và cầu tiến để đồng hành cùng sự phát triển của công ty. Ứng viên có thể là sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đã có đến 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm, SaaS hoặc giải pháp số.

Chuyên viên Kinh doanh SaaS/Giải pháp số

Bạn sẽ đóng vai trò trọng yếu trong việc giới thiệu các sản phẩm số chất lượng cao, bắt đầu với nền tảng đặt chỗ trực tuyến, nhằm mở rộng thị phần và xây dựng hệ thống khách hàng tại thị trường Việt Nam.

Mô tả công việc

• Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng phần mềm và giải pháp số (SaaS).

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty và đề xuất các giải pháp phù hợp với nhu cầu kinh doanh của khách hàng.

• Duy trì và chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình trải nghiệm thử và triển khai sản phẩm.

• Phối hợp với các phòng ban nội bộ:

o Bộ phận Kỹ thuật: Chuẩn bị nội dung, kịch bản demo (hình ảnh, video) và đóng góp ý kiến xây dựng sản phẩm theo phản hồi từ thị trường.

o Bộ phận Marketing: Xây dựng tài liệu bán hàng, bài thuyết trình và các công cụ hỗ trợ kinh doanh.

o Bộ phận Chăm sóc khách hàng: Đảm bảo dịch vụ hậu mãi và duy trì sự hài lòng của khách hàng.

