Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 Trần Phú Phường 4 Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện xây dựng các chức năng mới và nghiên cứu chuyên sâu phần mềm theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận. Đảm bảo hiểu rõ yêu cầu, xây dựng chức năng đúng yêu cầu, đúng kế hoạch và đề xuất giải pháp kĩ thuật khả thi, để đáp ứng được yêu cầu chung của công việc/ dự án

Đảm bảo chức năng phần mềm hoạt động liên tục, các lỗi phát sinh được thực hiện đúng yêu cầu của công ty về thời gian, chất lượng

Thực hiện và thể hiện tốt các giá trị văn hóa của công ty, góp phần vào việc cải tiến hiệu quả công việc và hõ trợ thành viên trong bộ phận trong việc lan tỏa giá trị cốt lôi văn hóa Công ty

Đảm bảo và tuân thủ đúng các quy định, chính sách công ty nhằm giảm thiểu rủi ro và pháp lý cho công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Mobile App (Flutter)

Có kinh nghiệm về kiến trúc Clean Architecture, OOP, BloC

Có kinh nghiệm về REST APIs với http, dio, interceptor

Thông thạo ngôn ngữ Dart

Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý Source code Git

Có kinh nghiệm về Firebase, Firestore, Google Map API

Có kinh nghiệm Deploy App lên Play store và Apple Store

Có khả năng lập trình Java

Có kinh nghiệm với Scrum/Agile

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Tham gia đầy đủ các chính sách bảo hiểm theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN);

Nghỉ phép năm, thưởng Lễ, Tết;

Cấp phát đồng phục, công cụ làm việc, chương trình ngoại khóa;

Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kĩ năng.

Thưởng KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin