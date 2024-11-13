Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA
- Hồ Chí Minh: 51 Trần Phú Phường 4 Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện xây dựng các chức năng mới và nghiên cứu chuyên sâu phần mềm theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận. Đảm bảo hiểu rõ yêu cầu, xây dựng chức năng đúng yêu cầu, đúng kế hoạch và đề xuất giải pháp kĩ thuật khả thi, để đáp ứng được yêu cầu chung của công việc/ dự án
Đảm bảo chức năng phần mềm hoạt động liên tục, các lỗi phát sinh được thực hiện đúng yêu cầu của công ty về thời gian, chất lượng
Thực hiện và thể hiện tốt các giá trị văn hóa của công ty, góp phần vào việc cải tiến hiệu quả công việc và hõ trợ thành viên trong bộ phận trong việc lan tỏa giá trị cốt lôi văn hóa Công ty
Đảm bảo và tuân thủ đúng các quy định, chính sách công ty nhằm giảm thiểu rủi ro và pháp lý cho công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về kiến trúc Clean Architecture, OOP, BloC
Có kinh nghiệm về REST APIs với http, dio, interceptor
Thông thạo ngôn ngữ Dart
Có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống quản lý Source code Git
Có kinh nghiệm về Firebase, Firestore, Google Map API
Có kinh nghiệm Deploy App lên Play store và Apple Store
Có khả năng lập trình Java
Có kinh nghiệm với Scrum/Agile
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các chính sách bảo hiểm theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN);
Nghỉ phép năm, thưởng Lễ, Tết;
Cấp phát đồng phục, công cụ làm việc, chương trình ngoại khóa;
Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kĩ năng.
Thưởng KPI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI