Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô A7, Khu CN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên phiên dịch trong bộ phận.

Hỗ trợ dịch các tài liệu, báo cáo liên quan.

Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Tốt nghiệp: Cao đẳng hoặc Đại Học.

Tiếng Hàn thành thạo 4 kỹ năng: chứng chỉ topik 5 trở lên.

Có thể tăng ca khi có yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH + Công Đoàn ngay trong thời gian thử việc.

Được tham gia các hoạt động hội nhóm , văn nghệ thể thao.

Được đánh giá tăng lương xét thưởng định kỳ hằng năm, cơ hội thăng tiến.

Có xe đưa đón CNV từ Hà Nội - Vĩnh Phúc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX

