Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Lô A7, Khu CN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên phiên dịch trong bộ phận.
Hỗ trợ dịch các tài liệu, báo cáo liên quan.
Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Tốt nghiệp: Cao đẳng hoặc Đại Học.
Tiếng Hàn thành thạo 4 kỹ năng: chứng chỉ topik 5 trở lên.
Có thể tăng ca khi có yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH + Công Đoàn ngay trong thời gian thử việc.
Được tham gia các hoạt động hội nhóm , văn nghệ thể thao.
Được đánh giá tăng lương xét thưởng định kỳ hằng năm, cơ hội thăng tiến.
Có xe đưa đón CNV từ Hà Nội - Vĩnh Phúc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX

CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô A7, Khu CN Bá Thiện II, Thiện Kế, Bình Xuyên,Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

