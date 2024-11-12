Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Lô A7, Khu CN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên phiên dịch trong bộ phận.
Hỗ trợ dịch các tài liệu, báo cáo liên quan.
Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Tốt nghiệp: Cao đẳng hoặc Đại Học.
Tiếng Hàn thành thạo 4 kỹ năng: chứng chỉ topik 5 trở lên.
Có thể tăng ca khi có yêu cầu công việc.
Tiếng Hàn thành thạo 4 kỹ năng: chứng chỉ topik 5 trở lên.
Có thể tăng ca khi có yêu cầu công việc.
Tại CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH + Công Đoàn ngay trong thời gian thử việc.
Được tham gia các hoạt động hội nhóm , văn nghệ thể thao.
Được đánh giá tăng lương xét thưởng định kỳ hằng năm, cơ hội thăng tiến.
Có xe đưa đón CNV từ Hà Nội - Vĩnh Phúc.
Được tham gia các hoạt động hội nhóm , văn nghệ thể thao.
Được đánh giá tăng lương xét thưởng định kỳ hằng năm, cơ hội thăng tiến.
Có xe đưa đón CNV từ Hà Nội - Vĩnh Phúc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA NEWFLEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI