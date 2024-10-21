Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TRÀ SỮA VUI VẺ TEABLISS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TRÀ SỮA VUI VẺ TEABLISS
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Aeon Mall, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Nhận order của khách, thực hiện các món nước theo công thức chuẩn
Thu ngân, thao tác máy pos
Báo cáo doanh số hàng ngày khi kết ca.
Giữ gìn khu vực làm việc của bản thân sạch sẽ, ngăn nắp
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, sinh viên các trường trung cấp, cao đắng, đại học v.v... Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp Thái độ hòa đồng, thân thiện, có tinh thần trách nhiệm
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, sinh viên các trường trung cấp, cao đắng, đại học v.v...
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp
Thái độ hòa đồng, thân thiện, có tinh thần trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH TRÀ SỮA VUI VẺ TEABLISS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tính theo giờ (28k/h), linh động theo lịch đôi bên sắp xếp Môi trường làm việc vui vẻ, năng động Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Lương tính theo giờ (28k/h), linh động theo lịch đôi bên sắp xếp
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÀ SỮA VUI VẺ TEABLISS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
