Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TRÀ SỮA VUI VẺ TEABLISS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Aeon Mall, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Nhận order của khách, thực hiện các món nước theo công thức chuẩn Thu ngân, thao tác máy pos Báo cáo doanh số hàng ngày khi kết ca. Giữ gìn khu vực làm việc của bản thân sạch sẽ, ngăn nắp

Nhận order của khách, thực hiện các món nước theo công thức chuẩn

Thu ngân, thao tác máy pos

Báo cáo doanh số hàng ngày khi kết ca.

Giữ gìn khu vực làm việc của bản thân sạch sẽ, ngăn nắp

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, sinh viên các trường trung cấp, cao đắng, đại học v.v... Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp Thái độ hòa đồng, thân thiện, có tinh thần trách nhiệm

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, sinh viên các trường trung cấp, cao đắng, đại học v.v...

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp

Thái độ hòa đồng, thân thiện, có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH TRÀ SỮA VUI VẺ TEABLISS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tính theo giờ (28k/h), linh động theo lịch đôi bên sắp xếp Môi trường làm việc vui vẻ, năng động Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Lương tính theo giờ (28k/h), linh động theo lịch đôi bên sắp xếp

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động

Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÀ SỮA VUI VẺ TEABLISS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin