Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thiết kế, quay dựng, chỉnh sửa video cho các chiến dịch marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ... trên các kênh online như Facebook, Tiktok,...

- Cập nhật trend để tạo ra các nội dung video và hình ảnh thu hút.

- Xây dựng kế hoạch với phòng Marketing, lên ý tưởng thực hiện video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm như capcut, photoshop,... hoặc những phần mềm cắt dựng, chỉnh sửa hình ảnh khác....

- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong ngành F&B.

- Biết chỉnh sửa ảnh, video trên điện thoại cho các chiến dịch Marketing

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm quay dựng các sản phẩm video trên nền tảng Tik Tok.

- Có tư duy thẩm mỹ tốt

- Khó tính trong công việc càng tốt, chỉn chu cầu toàn.

- Chủ động, trách nhiệm trong công việc

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 8-10tr + % doanh số cả team. Phụ cấp cơm trưa. Tổng thu nhập 12-15 triệu/tháng tuỳ năng lực làm việc.

- Được tham gia các khóa học của chuyên gia bên ngoài để nâng cao chuyên môn.

- Quyền lợi:

- BHXH, nghỉ lễ, sinh nhật,...

- Nghỉ phép 12 ngày/năm.

- Lương T13 tuỳ vào đánh giá kết quả làm việc

- Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h(Thứ 2 - Thứ 7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.