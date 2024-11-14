Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19 ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thiết kế, quay dựng, chỉnh sửa video cho các chiến dịch marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ... trên các kênh online như Facebook, Tiktok,...
- Cập nhật trend để tạo ra các nội dung video và hình ảnh thu hút.
- Xây dựng kế hoạch với phòng Marketing, lên ý tưởng thực hiện video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các phần mềm như capcut, photoshop,... hoặc những phần mềm cắt dựng, chỉnh sửa hình ảnh khác....
- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong ngành F&B.
- Biết chỉnh sửa ảnh, video trên điện thoại cho các chiến dịch Marketing
- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm quay dựng các sản phẩm video trên nền tảng Tik Tok.
- Có tư duy thẩm mỹ tốt
- Khó tính trong công việc càng tốt, chỉn chu cầu toàn.
- Chủ động, trách nhiệm trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng : 8-10tr + % doanh số cả team. Phụ cấp cơm trưa. Tổng thu nhập 12-15 triệu/tháng tuỳ năng lực làm việc.
- Được tham gia các khóa học của chuyên gia bên ngoài để nâng cao chuyên môn.
- Quyền lợi:
- BHXH, nghỉ lễ, sinh nhật,...
- Nghỉ phép 12 ngày/năm.
- Lương T13 tuỳ vào đánh giá kết quả làm việc
- Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h(Thứ 2 - Thứ 7).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM
