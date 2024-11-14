Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM

Photographer/Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thiết kế, quay dựng, chỉnh sửa video cho các chiến dịch marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ... trên các kênh online như Facebook, Tiktok,...
- Cập nhật trend để tạo ra các nội dung video và hình ảnh thu hút.
- Xây dựng kế hoạch với phòng Marketing, lên ý tưởng thực hiện video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm như capcut, photoshop,... hoặc những phần mềm cắt dựng, chỉnh sửa hình ảnh khác....
- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong ngành F&B.
- Biết chỉnh sửa ảnh, video trên điện thoại cho các chiến dịch Marketing
- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm quay dựng các sản phẩm video trên nền tảng Tik Tok.
- Có tư duy thẩm mỹ tốt
- Khó tính trong công việc càng tốt, chỉn chu cầu toàn.
- Chủ động, trách nhiệm trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 8-10tr + % doanh số cả team. Phụ cấp cơm trưa. Tổng thu nhập 12-15 triệu/tháng tuỳ năng lực làm việc.
- Được tham gia các khóa học của chuyên gia bên ngoài để nâng cao chuyên môn.
- Quyền lợi:
- BHXH, nghỉ lễ, sinh nhật,...
- Nghỉ phép 12 ngày/năm.
- Lương T13 tuỳ vào đánh giá kết quả làm việc
- Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h(Thứ 2 - Thứ 7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 19 Ngõ 2 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

