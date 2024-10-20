Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 338 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, HN, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phân tích các lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất và phát triển sản phẩm mới thông qua thử nghiệm Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm. Đánh giá chất lượng nhà cung cấp (NCC) và đề xuất cải tiến, phản hồi về sản phẩm. Đánh giá và xác định các rủi ro liên quan. Thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình triển khai sản phẩm mới. Đánh giá chất lượng sản phẩm mới và sản phẩm sản xuất hàng loạt từ nguyên vật liệu đầu vào và thành phẩm, bán thành phẩm. Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu Quản lý, bảo dưỡng và bảo trì thiết bị đo theo đúng quy trình. Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, bảo trì hiệu quả. Đo Kiểm chức năng Lập báo cáo đo kèm nhận định về kết quả Kiểm tra, đánh giá sản phẩm, điều tra nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Tiến hành cải tiến chất lượng sản phẩm. Báo cáo tình hình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Xây dựng mục tiêu chất lượng nguyên vật liệu Đề xuất phương án cải tiến, quy trình sản xuất và quản lý chất lượng Giám sát quá trình sản xuất. Hỗ trợ phân tích các vấn đề về chất lượng tại bộ phận IQC/QC.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện, Điện tử hoặc các lĩnh vực liên quan. Thành thạo phần mềm Altium, Soliwworks, Microsoft Office Kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề mạnh mẽ, độc lập. Công nghệ sản xuất và lắp ráp điện tử Tiêu chuẩn chất lượng nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm điện tử Hiểu biết về các linh kiện điện tử cơ bản: Diode, Mosfet, Transistor,... Hiểu biết về các mạch điện tử, mạch công suất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 -15.000.000 vnđ + thưởng, hoặc thỏa thuận tùy theo năng lực. Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà nước, các chế độ đãi ngộ của công ty. Du lịch hằng năm. Thưởng vào các dịp lễ tết, lương thưởng tháng thứ 13. Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển bản thân. Được làm việc với đội ngũ BLĐ có tâm, có tầm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM

