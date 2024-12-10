Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Quận 10, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Đến 15 Triệu

1. Nghiên cứu và phát triển chương trình giảng dạy
• Phát triển tài liệu IELTS bao gồm sách bổ sung, bài tập.
• Xem xét lại chương trình giảng dạy để tăng cường tính đồng nhất và hiệu quả, bao gồm lập bản
đồ theo chiều dọc và chiều ngang,
2. Triển khai và đánh giá;
• Xem xét và phát triển các nguồn tài nguyên đánh giá.
• Hỗ trợ phân tích dữ liệu kết quả đánh giá để tác động tích cực đến chất lượng giảng dạy và học
tập
3. Đào tạo giáo viên
• Đào tạo chương trình giảng dạy cho giáo viên mới để đảm bảo hiểu đầy đủ về chương trình giảng
dạy và kế hoạch bài học;
4. Kiểm soát chất lượng giảng dạy và học tập
• Quan sát các lớp học để đảm bảo triển khai thành công chương trình giảng dạy và thực hiện các
điều chỉnh khi cần thiết

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục
● Kỹ năng nói lưu loát và Tiếng Anh giao tiếp tốt, tương đương 7.0 IELTS
● Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản, biết sử dụng các công cụ thiết kế là một lợi thế
● Trung thực, ham học hỏi, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: up to 15 triệu/tháng
● Tháng lương thứ 13, thưởng đột xuất, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết, sinhnhật
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữagiờ
● Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, du lịch trong và ngoàinước
● Thời gian làm việc: Làm việc 6 ngày/tuần & 1 ngày nghỉ tự chọn. Lựachọn:
○ Khung giờ 1 (Sáng - Chiều): 8h30 - 18h30
○ Khung giờ 2 (Chiều - Tối): 12h30 - 21h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, toà nhà G3AB, số 9 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

