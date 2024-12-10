Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Quận 10, Quận Cầu Giấy

1. Nghiên cứu và phát triển chương trình giảng dạy

• Phát triển tài liệu IELTS bao gồm sách bổ sung, bài tập.

• Xem xét lại chương trình giảng dạy để tăng cường tính đồng nhất và hiệu quả, bao gồm lập bản

đồ theo chiều dọc và chiều ngang,

2. Triển khai và đánh giá;

• Xem xét và phát triển các nguồn tài nguyên đánh giá.

• Hỗ trợ phân tích dữ liệu kết quả đánh giá để tác động tích cực đến chất lượng giảng dạy và học

tập

3. Đào tạo giáo viên

• Đào tạo chương trình giảng dạy cho giáo viên mới để đảm bảo hiểu đầy đủ về chương trình giảng

dạy và kế hoạch bài học;

4. Kiểm soát chất lượng giảng dạy và học tập

• Quan sát các lớp học để đảm bảo triển khai thành công chương trình giảng dạy và thực hiện các

điều chỉnh khi cần thiết

● Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục

● Kỹ năng nói lưu loát và Tiếng Anh giao tiếp tốt, tương đương 7.0 IELTS

● Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản, biết sử dụng các công cụ thiết kế là một lợi thế

● Trung thực, ham học hỏi, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: up to 15 triệu/tháng

● Tháng lương thứ 13, thưởng đột xuất, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết, sinhnhật

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữagiờ

● Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, du lịch trong và ngoàinước

● Thời gian làm việc: Làm việc 6 ngày/tuần & 1 ngày nghỉ tự chọn. Lựachọn:

○ Khung giờ 1 (Sáng - Chiều): 8h30 - 18h30

○ Khung giờ 2 (Chiều - Tối): 12h30 - 21h00

