Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Công ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
- Đánh giá khởi động dây chuyền, thiết bị mới;
- Đánh giá cải tiến chất lượng;
- Đánh giá cải tiến chi phí;
- Đánh giá chất lượng sản phẩm mới.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ;
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học;
- Có chuyên môn và kinh nghiệm về hóa phân tích lĩnh vực xử lý bề mặt và mạ;
- Có ít nhất 1~2 năm kinh nghiệm kỹ thuật tại vị trí liên quan đến kỹ thuật hóa học tại công ty sản xuất;
- Chịu được áp lực công việc;
- Sẵn sàng làm việc tại Thành phố Hòa Bình;
- Gắn bó lâu dài với Công ty.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học;
- Có chuyên môn và kinh nghiệm về hóa phân tích lĩnh vực xử lý bề mặt và mạ;
- Có ít nhất 1~2 năm kinh nghiệm kỹ thuật tại vị trí liên quan đến kỹ thuật hóa học tại công ty sản xuất;
- Chịu được áp lực công việc;
- Sẵn sàng làm việc tại Thành phố Hòa Bình;
- Gắn bó lâu dài với Công ty.
Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI