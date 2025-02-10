Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình

- Đánh giá khởi động dây chuyền, thiết bị mới;

- Đánh giá cải tiến chất lượng;

- Đánh giá cải tiến chi phí;

- Đánh giá chất lượng sản phẩm mới.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ;

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học;

- Có chuyên môn và kinh nghiệm về hóa phân tích lĩnh vực xử lý bề mặt và mạ;

- Có ít nhất 1~2 năm kinh nghiệm kỹ thuật tại vị trí liên quan đến kỹ thuật hóa học tại công ty sản xuất;

- Chịu được áp lực công việc;

- Sẵn sàng làm việc tại Thành phố Hòa Bình;

- Gắn bó lâu dài với Công ty.

