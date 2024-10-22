Tuyển Nhân viên R&D Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 52, BT4 X2 KĐT Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu sáng tạo đồ uống dựa trên các chủng loại nguyên liệu công ty kinh doanh, đặc biệt là sản phẩm mới - Hỗ trợ Team Sale đưa giải pháp cho khách hàng cuối trực tiếp tại điểm bán khi cần - Xây dựng các buổi demo theo mùa, theo từng sản phẩm Công ty cần đưa ra thị trường

- Đào tạo nhân viên các cơ sở nhượng quyền (khi cần) - Đưa giải pháp để ra sản phẩm nguyên liệu pha chế mới cho công ty - Quản lý cửa hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/ Nữ tuổi 26-30, có thể đi công tác

- Ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm làm Barista, pha chế đồ uống, có hiểu biết về cafe và chiết suất cafe, sử dụng tốt các dụng cụ pha chế

- Có kỹ năng tạo thực đơn mới, cải tiến và phát triển món theo xu hướng và nhu cầu thị trường

- Khả năng phân tích, định lượng, tính toán chi phí và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh tốt

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả và teamwork tốt. Có mindset về service tốt và sẵn sàng open để tiếp nhận các ý kiến đánh giá

- Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực công việc tốt

- Có kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, Email, ...

Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-12tr/tháng + thưởng ra sản phẩm mới + thưởng theo lợi nhuận của cửa hàng quản lý, thỏa thuận theo năng lực làm việc;

- Phụ cấp tiền cơm trưa, sử dụng các sản phẩm của công ty;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

- Chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHTN, BHYT....);

- Thưởng dịp lễ hằng năm, Thưởng Tết... mừng sinh nhật, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển

