Tuyển Nhân viên R&D Nissei Electric Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Nhân Viên Kỹ thuật (chuyên ngành Cơ/ Điện/ Hóa):

+ Tiến hành làm sản phẩm mẫu dựa theo yêu cầu từ Nissei Electric Japan

+ Triển khai sản phẩm mới

+ Cải tiến công đoạn

2. Nhân Viên Sản xuất (chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Quản trị doanh nghiệp):

+ Xác nhận đơn hàng và lập kế hoạch sản xuất

+ Quản lý nguyên liệu, nguyên liệu tiêu hao, khuôn dụng cụ

+ Quản lý con người

+ Theo dõi và kiểm soát tiến độ sản xuất

+ Tính toán, máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất, lượng người thao tác cần thiết

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

3. Nhân viên quản lý chất lượng

+ Quản lý chất lượng sản phẩm nói chung

（ Đối ứng điều tra báo cáo khi phát sinh than phiền khách hàng, cải tiến chất lượng trong công đoạn）

+ Làm báo cáo kết quả đo theo Form có sẵn