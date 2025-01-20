Tuyển Nhân viên R&D Nissei Electric Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Nissei Electric Hanoi Co., Ltd.
- Hà Nội: Lô I
- 3, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nhân Viên Kỹ thuật (chuyên ngành Cơ/ Điện/ Hóa):
+ Tiến hành làm sản phẩm mẫu dựa theo yêu cầu từ Nissei Electric Japan
+ Triển khai sản phẩm mới
+ Cải tiến công đoạn
2. Nhân Viên Sản xuất (chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Quản trị doanh nghiệp):
+ Xác nhận đơn hàng và lập kế hoạch sản xuất
+ Quản lý nguyên liệu, nguyên liệu tiêu hao, khuôn dụng cụ
+ Quản lý con người
+ Theo dõi và kiểm soát tiến độ sản xuất
+ Tính toán, máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất, lượng người thao tác cần thiết
+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất
3. Nhân viên quản lý chất lượng
+ Quản lý chất lượng sản phẩm nói chung
（ Đối ứng điều tra báo cáo khi phát sinh than phiền khách hàng, cải tiến chất lượng trong công đoạn）
+ Làm báo cáo kết quả đo theo Form có sẵn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Nissei Electric Hanoi Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nissei Electric Hanoi Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
