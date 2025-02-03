Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CCN Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc của bộ phận Bào chế trong việc tìm hiểu, nghiên cứu công thức, phương pháp bào chế sản phẩm hóa mỹ phẩm, dược phẩm, các sản phẩm ngoài da và tại chỗ như Sữa tắm, dầu gội, nước hoa, khử mùi, vệ sinh hoặc điều trị bệnh trên da mắt, mũi, tai, miệng họng và các chế phẩm dùng qua da khác như kem bôi, son, kem dưỡng...

- Tham gia xây dựng các quy trình hoặc cải tiến các quy trình bào chế nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm và chuyển giao sản xuất.

-Xây dựng TCCS

- Chủ động tìm kiếm và đề xuất các phương pháp bào chế hoặc sản phẩm mới, hoạt chất thế hệ mới có chất lượng tốt hơn, tiện dung hơn.

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học thuộc chuyên ngành Dược, Hóa dược, Hóa học, Công nghiệp dược....

- Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực nghiên cứu các sản phẩm hóa mỹ phẩm hoặc dược mỹ phẩm như Sữa tắm, dầu gội, kem đánh rang, nước hoa, khử mùi, vệ sinh mắt, mũi, tai, miệng, họng....

- Nền tảng kiến thức về bào chế và dược lý.

- Cảm nhận tốt về màu, mùi và thẩm mỹ.

- Có tư duy, cầu tiến, chủ động, nhanh nhẹn, sáng tạo trong công việc

- Sử dụng thành thạo máy vi tính & internet.

- Ngoại ngữ thành thạo sẽ được ưu tiên hơn.

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, các khóa đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn

Tại CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-15 triệu (thỏa thuận khi phỏng vấn). Thu nhập có thể 12-18 triệu tùy năng lực.

- Tham gia du xuân, nghỉ mát hàng năm

- Thưởng Lễ, tết, tháng lương thứ 13, sinh nhật, 8/3, 20/10

- Thưởng theo nghiên cứu sản phẩm mới, KPI

- Phụ cấp độc hại

- Được hỗ trợ ăn trưa tại công ty

- Có xe đưa đón nhân viên khu vực nội thành.

- Được đóng bảo hiểm sau khi vào chính thức

- Hưởng các chế độ khác theo quy định chung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin