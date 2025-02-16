Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ANNA BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 66 phố Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop, Ilustracter và các phần mềm vẽ trên máy khác

2. Làm việc tại phòng R&D (Nghiên cứu và phát triển mẫu)

Thiết kế các bộ sưu tập mới sáng tạo (cho nhiều độ tuổi).

3. Có kiến thức về chuyên ngành may.

4. Nghiên cứu thị trường thời trang. Có gu thời trang nhanh nhạy.

5. Chăm chỉ, thật thà, hòa đồng và cầu tiến trong công việc.

6. Yêu thích công việc và muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang hoặc mỹ thuật các trường Đại học thời trang

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc tại các công ty thời trang.

- Khi đến phỏng vấn mang theo bản vẽ, hồ sơ nghệ thuật và các mẫu thiết kế đã thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH ANNA BABIES Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương theo thỏa thuận rất hấp dẫn tùy theo năng lực

– Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của pháp luật và các chế độ của công ty

– Được thưởng theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao

Mức lương 10 - 15 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA BABIES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin