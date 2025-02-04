Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27/90 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường & nhu cầu của khách hàng (Mỹ và Châu u) đưa ra ý tưởng và định hướng cho những dòng sản phẩm mới, các sản phẩm in ấn cá nhân hoá (POD) in trên áo thun, bedding set, cốc, túi, giày, canvas...

Chạy quảng cáo facebook, google cho sản phẩm

Sửa / tối ưu các sản phẩm cũ

Làm các vấn đề store của bạn leader chỉ định

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Am hiểu thị trường, thích tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa u- Mỹ,

Tốt nghiệp các trường NEU, HUST, FTU, TMA, ....

Nhanh nhẹn, tư duy xử lý vấn đề tốt, có khả năng làm việc nhóm tốt

Trách nhiệm cao trong công việc, chịu áp lực tốt

Độ tuổi 1998 - 2003

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng ( theo EXP) : 8-10tr

Thưởng KPI: 5%

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hàng tháng

Mỗi tháng được 1 ngày nghỉ phép

Du lịch hàng năm, nghỉ lễ tết, BHXH theo quy định

Lương tháng 13, thưởng KPI tháng, quý.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin