Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27/90 Khuất Duy Tiến

- Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường & nhu cầu của khách hàng (Mỹ và Châu u) đưa ra ý tưởng và định hướng cho những dòng sản phẩm mới, các sản phẩm in ấn cá nhân hoá (POD) in trên áo thun, bedding set, cốc, túi, giày, canvas...
Chạy quảng cáo facebook, google cho sản phẩm
Sửa / tối ưu các sản phẩm cũ
Làm các vấn đề store của bạn leader chỉ định

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Am hiểu thị trường, thích tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa u- Mỹ,
Tốt nghiệp các trường NEU, HUST, FTU, TMA, ....
Nhanh nhẹn, tư duy xử lý vấn đề tốt, có khả năng làm việc nhóm tốt
Trách nhiệm cao trong công việc, chịu áp lực tốt
Độ tuổi 1998 - 2003

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng ( theo EXP) : 8-10tr
Thưởng KPI: 5%
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hàng tháng
Mỗi tháng được 1 ngày nghỉ phép
Du lịch hàng năm, nghỉ lễ tết, BHXH theo quy định
Lương tháng 13, thưởng KPI tháng, quý.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam

Công Ty TNHH Giải Pháp Truyền Thông 917 Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 27/90 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

