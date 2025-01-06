Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,100 USD

UEC Việt Nam là công ty chuyên về phân phối, xuất nhập khẩu Băng Vệ Sinh, Hóa mỹ phẩm; thực phẩm cần tuyển dụng CHUYÊN VIÊN KINH DOANH với công việc như sau:

- Mở các NPP trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

- Phát triển khách hàng và đảm bảo doanh số theo mục tiêu công ty. Báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm về hiệu quả sử dụng ngân sách.

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược năm, quý, tháng bao gồm: kế hoạch tìm kiếm và phát triển khách hàng, kế hoạch thúc đẩy bán hàng, kế hoạch xây dựng đội ngũ.

- Thiết lập, xây dựng, phát triển mối quan hệ với các NPP.

- Đề xuất các giải pháp bán hàng, các chương trình hỗ trợ: CTKM. POSM, trưng bày và xây dựng hình ảnh, thương hiệu tại điểm bán

- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, thị trường, xu hướng ngành để đề xuất nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng.