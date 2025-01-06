Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,100 USD

Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,100 USD

CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM

Mức lương
700 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn số 2 Lô TT3, khu đô thị VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 700 - 1,100 USD

UEC Việt Nam là công ty chuyên về phân phối, xuất nhập khẩu Băng Vệ Sinh, Hóa mỹ phẩm; thực phẩm cần tuyển dụng CHUYÊN VIÊN KINH DOANH với công việc như sau:
- Mở các NPP trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
- Phát triển khách hàng và đảm bảo doanh số theo mục tiêu công ty. Báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm về hiệu quả sử dụng ngân sách.
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược năm, quý, tháng bao gồm: kế hoạch tìm kiếm và phát triển khách hàng, kế hoạch thúc đẩy bán hàng, kế hoạch xây dựng đội ngũ.
- Thiết lập, xây dựng, phát triển mối quan hệ với các NPP.
- Đề xuất các giải pháp bán hàng, các chương trình hỗ trợ: CTKM. POSM, trưng bày và xây dựng hình ảnh, thương hiệu tại điểm bán
- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, thị trường, xu hướng ngành để đề xuất nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng.

Với Mức Lương 700 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.
-

Tại CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH UEC VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn số 2-TT3, Khu nhà ở Đài PSPT Mễ Trì, TDP 1, P Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

