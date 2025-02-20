Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Nghiên cứu, phát triển công thức và quy trình sản xuất thực phẩm chức năng.

• Tìm kiếm, đánh giá nguyên liệu mới phục vụ cho việc phát triển sản phẩm.

• Kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình nghiên cứu.

• Thực hiện thử nghiệm, đánh giá sản phẩm và đề xuất cải tiến công thức.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đưa sản phẩm vào sản xuất.

• Lập hồ sơ, tài liệu nghiên cứu và đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học hoặc các ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm chức năng là một lợi thế.

• Hiểu biết về GMP, HACCP, ISO và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

• Kỹ năng phân tích, đánh giá và cải tiến công thức sản phẩm.

• Cẩn thận, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 10 – 12 triệu/tháng (đối với ứng viên có kinh nghiệm) + Thưởng theo hiệu quả công việc

Thưởng chuyên cần: 200.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp ăn trưa: 25.000 VNĐ/bữa

Phụ cấp đi lại: 1.000.000 VNĐ/tháng (áp dụng với nhân sự ở xa)

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định.

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm tại khách sạn 5 sao do công ty tổ chức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla

