Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nhiệm vụ công việc:
- Lên kế hoạch và thực hiện thử nghiệm theo định hướng của cấp quản lý trực tiếp về việc đánh giá các sản phẩm hương liệu, bột cốt, dịch cốt, chiết xuất …ứng dụng vào sản phẩm tiêu dùng như bánh kẹo, snack, nước giải khát...
- Đề xuất ý tưởng, định hướng phát triển cho các sản phẩm hương liệu, bột cốt, dịch cốt, chiết xuất…
- Cải tiến chất lượng sản phẩm, đưa ra các giải pháp để xử lý nguyên vật liệu tồn kho.
- Chuẩn bị mẫu theo yêu cầu của phòng kinh doanh và các bộ phận liên quan.
- Soạn thảo các tài liệu bao gồm: Tiêu chuẩn nguyên liệu, tiêu chuẩn thành phẩm, quy trình công nghệ, hướng dẫn công việc…
- Thực hiện và xây dựng các phương pháp kiểm nghiệm, phân tích hóa lý tại phòng thí nghiệm.
- Thực hiện và xây dựng các phương pháp về đánh giá cảm quản, đánh giá hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và vận chuyển.
- Tham gia các buổi đánh giá đánh giá cảm quan thị hiếu bên ngoài.
- Tư vấn kỹ thuật cho phòng kinh doanh và khách hàng.
- Thực hiện các công việc được phân công của cấp trên.
Quyền hạn:
- Đề xuất cung cấp các phương tiện cần thiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi và thời gian hợp lý để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp thông tin và hỗ trợ các công việc liên quan.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
