Tuyển Nhân viên R&D Công ty Cổ phần Sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Quất Động - Thường Tín - Hà Nội, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thuật, quy trình sản xuất sơn Gỗ/ Kim loại. Tham gia, hỗ trợ việc làm mẫu, thực nghiệm 1 số thao tác, công đoạn, test mẫu tại nhà máy. Phát hiện, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất. Test lỗi sản phẩm, nghiên cứu biện pháp cải tiến lỗi sản phẩm. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới khi có yêu cầu. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, liên quan đến ngành Hóa - Sinh học

+ Ưu tiên có kinh nghiệm ( tối thiểu 1 năm) các lĩnh vực liên quan đến Hóa Chất

+ Nam, nữ tuổi từ 22 trở lên.

+ Chấp nhận sinh viên mới ra trường/ chưa có kinh nghiệm, chỉ cần nhanh nhẹn có sức khỏe tốt, nhà gần công ty, công việc sẽ được đào tạo

+ Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty Cổ phần Sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ 2 chiều thứ 7

- Lương cứng + Phụ cấp + thưởng KPIs

- Tổng thu nhập từ 9 triệu đến 13 triệu/ tháng (chưa gồm thưởng năm)

- THƯỞNG trong các ngày Lễ lớn: 30/4&1/5; Quốc khánh 2/9; Tết Dương lịch, Tết Âm lịch (theo quy định của công ty).

- Tham gia vào hoạt động điều hành cùng tập thể công ty.

- Được tào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.

- Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn của từng vị trí/cấp bậc.

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể, ...

- Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sao Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin