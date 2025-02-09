Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN PURE GLOBAL làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Tân Long, Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp với bộ phận sản xuất kiểm , xử lý sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Lấy mẫu nước cấp gửi kiểm nghiệm định kỳ

Theo dõi hiệu chuẩn các thiết bị đo lường dùng trong sản xuất

Lấy mẫu nguyên liệu, thành phẩm gửi kiểm nghiệm.

Trích mẫu độ ổn định gửi kiểm nghiệm.

Làm hồ sơ công bố mỹ phẩm

Làm việc trực tiếp và trao đổi với nhà cung cấp về chất lượng nguyên vật liệu

Lên kế hoạch sản xuất

Báo cáo BOD hàng ngày, tháng, quý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ: Từ 25 tuổi trở lên.

Trình độ tốt nghiệp cao đẳng các ngành liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược mỹ phẩm.

Vui vẻ, hòa đồng

Có nguyện vọng và định hướng phát triển lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PURE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Tham gia BHXH, nghỉ phép năm & các chính sách khác theo quy định công ty và Luật lao động hiện hành

Lương tháng 13. Thưởng lễ tết, hiếu hỷ, ...

Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

Chính sách mua hàng ưu đãi với giá nhân viên.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PURE GLOBAL

