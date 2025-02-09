Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN PURE GLOBAL làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PURE GLOBAL
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Tân Long, Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Phối hợp với bộ phận sản xuất kiểm , xử lý sản phẩm trong quá trình sản xuất.
Lấy mẫu nước cấp gửi kiểm nghiệm định kỳ
Theo dõi hiệu chuẩn các thiết bị đo lường dùng trong sản xuất
Lấy mẫu nguyên liệu, thành phẩm gửi kiểm nghiệm.
Trích mẫu độ ổn định gửi kiểm nghiệm.
Làm hồ sơ công bố mỹ phẩm
Làm việc trực tiếp và trao đổi với nhà cung cấp về chất lượng nguyên vật liệu
Lên kế hoạch sản xuất
Báo cáo BOD hàng ngày, tháng, quý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam hoặc nữ: Từ 25 tuổi trở lên.
Trình độ tốt nghiệp cao đẳng các ngành liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược mỹ phẩm.
Vui vẻ, hòa đồng
Có nguyện vọng và định hướng phát triển lâu dài với Công ty.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PURE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia BHXH, nghỉ phép năm & các chính sách khác theo quy định công ty và Luật lao động hiện hành
Lương tháng 13. Thưởng lễ tết, hiếu hỷ, ...
Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
Chính sách mua hàng ưu đãi với giá nhân viên.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PURE GLOBAL
