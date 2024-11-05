Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: KCN Tân Kim mở rộng, Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận yêu cầu từ phòng kinh doanh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm bánh để chào khách.
Xây dựng công thức sản phẩm mới phù hợp với quy trình sản xuất của công ty.
Nghiên cứu, đề xuất cải tiến các quy trình sản xuất để cải tiến sản phẩm
Thực hiện các công việc liên quan khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên, ưu tiên các ứng viên có kiến thức về thực phẩm hoặc làm trong môi trường sản xuất thực phẩm
Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về làm các loại bánh từ bột
Có kiến thức về HACCP, SSOP, GMP, BRC, ISO
Thành thạo vi tính văn phòng
Giao tiếp tốt.
Cẩn thận, nhanh nhẹn, linh hoạt.
Vui vẻ hòa đồng.
Có tinh thần trách nhiệm.
Chịu áp lực cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng vào các ngày lễ lớn 30/4, 2/9, 1/1, tết âm lịch,...
Review lương 1-2 lần/năm
Tạm ứng thưởng 10% hàng tháng
Bao cơm trưa
Du lịch, khám sức khỏe hàng năm
Được đào tạo chuyên môn
Thưởng nhân viên xuất sắc, gắn bó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
