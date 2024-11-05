Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Tân Kim mở rộng, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận yêu cầu từ phòng kinh doanh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm bánh để chào khách.

Xây dựng công thức sản phẩm mới phù hợp với quy trình sản xuất của công ty.

Nghiên cứu, đề xuất cải tiến các quy trình sản xuất để cải tiến sản phẩm

Thực hiện các công việc liên quan khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên, ưu tiên các ứng viên có kiến thức về thực phẩm hoặc làm trong môi trường sản xuất thực phẩm

Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về làm các loại bánh từ bột

Có kiến thức về HACCP, SSOP, GMP, BRC, ISO

Thành thạo vi tính văn phòng

Giao tiếp tốt.

Cẩn thận, nhanh nhẹn, linh hoạt.

Vui vẻ hòa đồng.

Có tinh thần trách nhiệm.

Chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng vào các ngày lễ lớn 30/4, 2/9, 1/1, tết âm lịch,...

Review lương 1-2 lần/năm

Tạm ứng thưởng 10% hàng tháng

Bao cơm trưa

Du lịch, khám sức khỏe hàng năm

Được đào tạo chuyên môn

Thưởng nhân viên xuất sắc, gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin