Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1B Trần Não, Phường An Phú, Quận 2

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

- Trực inbox, comment tư vấn khách hàng, chốt đơn trên các kênh online: Fanpage, Website, Các Sàn TMĐT ( Shopee, Lazada, Tiki, Sendo), Tiktok, Zalo ..

- Trực tiếp nhận trả lời khách hàng trên hotline của công ty

- Nhập bill, theo dõi đơn trên hệ thống quản lý khách hàng nội bộ của công ty

- Chốt các đơn hàng trên các sàn TMĐT và theo dõi vận đơn theo quy trình trên các sàn TMĐT

- Livestream bán hàng trên các nền tảng TMĐT (TiktokShop, Shopee, Lazada)

- Phối hợp cùng Team marketing đề xuất các CTKM trong tháng

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi: Từ 24 tuổi

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

- Có ngoại hình, nhanh nhẹn, chất giọng dễ nghe, đam mê kinh doanh.

- Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và tương tác tốt khi làm việc nhóm.

- Có tinh thần tìm tòi, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, nhiệt tình và kiên nhẫn.

- Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc, khả năng làm việc nhóm.

- Khả năng làm việc trong môi trường năng động, chịu áp lực công việc, cường độ làm việc cao.

- Thành thạo tin học văn phòng.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS - Quyền Lợi

- Lương cơ bản: 6.500.000 VNĐ + Thưởng doanh số.

- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và theo Luật lao động.

- Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BTTN,...).

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.

- Có chế độ khen thưởng xứng đáng và cơ hội thăng tiến cao và nhanh.

Cách Thức Ứng Tuyển

