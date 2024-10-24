Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Khu đô thị Minh Phương, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập hóa đơn bán hàng, lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (nếu có) Lập phiếu nhập, phiếu xuất, theo dõi các hợp đồng bán hàng, công văn tại Chi nhánh. Thực hiện cập nhật dữ liệu bán hàng, hóa đơn lên phần mềm của công ty. Theo dõi các chương trình bán hàng, khuyến mại, hàng bán, hàng trả. Theo dõi hồ sơ thầu, thực hiện hợp đồng thầu, dự trù hàng hóa, xuất hóa đơn thầu. Hỗ trợ phòng Hành chính nhân sự trong việc thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên, ký hợp đồng lao động, phổ biến các quy định... Lưu trữ văn bản, hồ sơ, giấy tờ của công ty. Tiếp nhận các loại công văn, thư, bưu phẩm gửi đi và đến. Theo dõi, luân chuyển hồ sơ chứng từ giữa các Chi nhánh và các phòng chức năng công ty, giữa chi nhánh và các đơn vị, khách hàng. Quản lý hợp đồng tích lũy, doanh số tích lũy, sinh nhật khách hàng. Chấm công, theo dõi thủ tục hồ sơ nhân sự của chi nhánh. Phụ trách các công việc đối nội, sắp xếp hội họp, hậu cần, các công việc hành chính liên quan khác như: quản lý trang thiết bị văn phòng, điện, nước, văn phòng phẩm... Thực hiện các công việc khác do giám đốc chi nhánh phân công.

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng, có kinh nghiệm 01 năm tại vị trí ứng tuyển.

- Kỹ năng tổng hợp, báo cáo, sử dụng tốt tin học văn phòng.

- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc. Thái độ tích cực và chủ động trong công việc

- Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo đúng quy định

- Được hưởng đầy đủ các chế độ Nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ, thai sản, ốm đau theo Quy định Công ty và Quy định của nhà nước

- Được tham gia các hoạt động tập thể cùng Công ty như Teambilding, Du lịch hàng năm...

- Được làm việc trong môi trường làm việc hiện đại, năng động và chuyên nghiệp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.