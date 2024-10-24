Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Khu đô thị Minh Phương, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập hóa đơn bán hàng, lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (nếu có) Lập phiếu nhập, phiếu xuất, theo dõi các hợp đồng bán hàng, công văn tại Chi nhánh. Thực hiện cập nhật dữ liệu bán hàng, hóa đơn lên phần mềm của công ty. Theo dõi các chương trình bán hàng, khuyến mại, hàng bán, hàng trả. Theo dõi hồ sơ thầu, thực hiện hợp đồng thầu, dự trù hàng hóa, xuất hóa đơn thầu. Hỗ trợ phòng Hành chính nhân sự trong việc thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên, ký hợp đồng lao động, phổ biến các quy định... Lưu trữ văn bản, hồ sơ, giấy tờ của công ty. Tiếp nhận các loại công văn, thư, bưu phẩm gửi đi và đến. Theo dõi, luân chuyển hồ sơ chứng từ giữa các Chi nhánh và các phòng chức năng công ty, giữa chi nhánh và các đơn vị, khách hàng. Quản lý hợp đồng tích lũy, doanh số tích lũy, sinh nhật khách hàng. Chấm công, theo dõi thủ tục hồ sơ nhân sự của chi nhánh. Phụ trách các công việc đối nội, sắp xếp hội họp, hậu cần, các công việc hành chính liên quan khác như: quản lý trang thiết bị văn phòng, điện, nước, văn phòng phẩm... Thực hiện các công việc khác do giám đốc chi nhánh phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng, có kinh nghiệm 01 năm tại vị trí ứng tuyển.
- Kỹ năng tổng hợp, báo cáo, sử dụng tốt tin học văn phòng.
- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc. Thái độ tích cực và chủ động trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo đúng quy định
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ, thai sản, ốm đau theo Quy định Công ty và Quy định của nhà nước
- Được tham gia các hoạt động tập thể cùng Công ty như Teambilding, Du lịch hàng năm...
- Được làm việc trong môi trường làm việc hiện đại, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6 , Quận 3, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

