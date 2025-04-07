Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 ngõ 82 Dịch vọng Hậu, Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Nghiên cứu và phân tích từ khóa để xây dựng chiến lược SEO hiệu quả.

Tối ưu hóa nội dung website theo chuẩn SEO, đảm bảo tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.

Phối hợp với đội ngũ phát triển nội dung để đề xuất và triển khai các chiến lược nội dung phù hợp.

Xây dựng và quản lý hệ thống backlink chất lượng.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả SEO, đề xuất giải pháp cải thiện.

Cập nhật và áp dụng các xu hướng, thuật toán mới của công cụ tìm kiếm

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO tổng thể.

Hiểu biết sâu về các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, v.v.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cập nhật liên tục các xu hướng SEO và thuật toán của Google.

Thử việc 02 tháng

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực

Chế độ: Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao Động,

Có ngày nghỉ phép, Thưởng tháng thứ 13, thưởng KPI, du lịch...

Tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm: ...

Đánh giá năng lực hàng tháng, xét thưởng khi đạt thành tích cao. Lộ trình thăng tiến trong công việc..., xét tăng lương sau.

Môi trường trường làm việc trẻ năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin