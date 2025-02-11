Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH DỰ TÀI (IVY MODA FASHION BRAND) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng IVYmoda, Tầng 14, tòa nhà Hapulico 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm/dịch vụ của công ty và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO hiệu quả.

Phối hợp với phòng kỹ thuật để lập kế hoạch tối ưu website chuẩn SEO, thân thiện với công cụ tìm kiếm.

Nghiên cứu, xây dựng và tối ưu bộ từ khóa SEO theo từng giai đoạn phát triển.

Xây dựng chiến lược nội dung, phối hợp triển khai hệ thống content chuẩn SEO.

Lên kế hoạch tối ưu SEO toàn diện cho website (phiên bản desktop và mobile).

Thực hiện SEO Onpage, Offpage, xây dựng backlink chất lượng.

Cập nhật liên tục các thuật toán tìm kiếm và kiến thức SEO mới nhất để nâng cao hiệu quả.

Triển khai, theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo Google Ads để tăng traffic và doanh số.

Theo dõi, đánh giá, giám sát hiệu suất SEO & Google Ads, đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả.

Báo cáo kết quả SEO & Google Ads định kỳ và đưa ra đề xuất tối ưu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai SEO, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành thời trang, làm đẹp.

Kiến thức chuyên sâu về SEO, digital marketing.

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Google Ads, tối ưu ngân sách & chiến dịch hiệu quả.

Chủ động, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi và khả năng làm việc nhóm tốt.

Có kỹ năng phân tích, quản lý và lập kế hoạch SEO & Ads hiệu quả.

Quyền Lợi

Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (có thể cao hơn theo năng lực).

Được đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Nghỉ lễ, thưởng Tết, phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

