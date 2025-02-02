Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý website, thúc đẩy tín hiệu traffic organic về web và tăng thứ hạng từ khoá.
Duy trì traffic và thứ hạng từ khoá, hoạt động của các website ở trạng thái ổn định.
Lập kế hoạch SEO và quản lý tiến độ.
Phối hợp cùng quản lý nhằm thúc đẩy đội ngũ và triển khai, hoàn thành các dự án.
Phối hợp cùng dep và IT nhằm tối ưu website.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về SEO Basic
Thành thạo các công cụ hỗ trợ SEO (GA, GS, Semrush, Ahreft,...)
Đã có dự án thành công (gửi kèm theo CV)
Có khả năng giao tiếp và tiếng Anh là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các khoá học SEO nâng cao.
Làm việc cùng chuyên gia trong lĩnh vực.
Tham gia các dự án lớn về y tế
Thưởng theo dự án và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLDEN TOWN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
