Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33 ngõ 102, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Thực hiện tối ưu hóa cho từ khóa của website được giao;

- Quản lý nội dung website;

- Quảng bá website lên các mạng xã hội;

- Xây dựng hệ thống vệ tinh, xây dựng liên kết chất lượng;

- Theo dõi, cập nhật thứ hạng & báo cáo kết quả;

- Nghiên cứu và tìm hiểu về các công cụ mới để cải thiện quá trình làm việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO ít nhất 1

- Biết các kỹ thuật về SEO, biết tận dụng các website, diễn đàn để làm tốt công việc của Seo.

- Hiểu biết về mạng xã hội, thành thạo các công cụ chat, các phần mềm văn phòng.

- Là người trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 8-10 triệu + Thưởng (Thỏa thuận theo năng lực).

- Công ty có hơn 10 năm phát triển, Sếp tâm huyết, môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động, tương trợ nhau, cơ hội thăng tiến cao.

- Thưởng Tết “đậm đà”, cơ hội hoà mình vào những bữa tiệc, những chuyến đi chơi vui tung nóc.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH,BHYT,BHTN và thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà nước và Quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

