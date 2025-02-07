Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Thực hiện tối ưu hóa cho từ khóa của website được giao;
- Thực hiện các chiến dịch offpage
- Viết bài Seo
- Xây dựng hệ thống vệ tinh, xây dựng liên kết chất lượng;
- Theo dõi, cập nhật thứ hạng & báo cáo kết quả;
- Nghiên cứu và tìm hiểu về các công cụ mới để cải thiện quá trình làm việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết chỉnh sửa ảnh.
- Biết các kỹ thuật về SEO, biết tận dụng các website, diễn đàn để làm tốt công việc của Seo.
- Hiểu biết về mạng xã hội, thành thạo các công cụ chat, các phần mềm văn phòng.
- Là người trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.

Tại Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 8-10 triệu + Thưởng (Thỏa thuận theo năng lực).
- Công ty có hơn 6 năm phát triển, Sếp tâm huyết, môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động, tương trợ nhau, cơ hội thăng tiến cao.
- Được tham gia đầy đủ chế độ- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO ít nhất 1 năm
- BHXH theo luật định, Sinh nhật, du lịch, ngày nghỉ đầy đủ., Lương Tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam

Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C902 Gleximco Lê Trọng Tấn Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

