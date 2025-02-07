Tuyển Nhân viên SEO Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
-Thực hiện tối ưu hóa cho từ khóa của website được giao;
- Thực hiện các chiến dịch offpage
- Viết bài Seo
- Xây dựng hệ thống vệ tinh, xây dựng liên kết chất lượng;
- Theo dõi, cập nhật thứ hạng & báo cáo kết quả;
- Nghiên cứu và tìm hiểu về các công cụ mới để cải thiện quá trình làm việc.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết chỉnh sửa ảnh.
Tại Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập: 8-10 triệu + Thưởng (Thỏa thuận theo năng lực).
- Công ty có hơn 6 năm phát triển, Sếp tâm huyết, môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động, tương trợ nhau, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Chiếu Sáng Shine Light Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
