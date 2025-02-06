Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI YÊN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 số 2 lê Đức Thọ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tối ưu website với các công cụ tìm kiếm Google

- Seo từ khóa website trên các công cụ tìm kiếm....

- Seo mạng xã hội, thiết lập và quản trị các trang mạng xã hội của công ty...

- Quảng bá dịch vụ sản phẩm của công ty trên các diễn đàn, blog, mạng xã hội,...

- Lập kế hoạch phân tích đánh giá từ khóa, đánh giá thị trường thông qua mức độ tìm kiếm từ khóa

- Thực hiện chiến dịch xây dựng link liên kết, hệ thống website của công ty

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ để đẩy mạnh kết quả SEO

- Theo dõi thứ hạng từ khóa, lập báo cáo thứ hạng từ khóa

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về kỹ năng onpage, offpage)

- Sử dụng thành thạo các công cụ, mạng xã hội bloger, facebook,

- Có kỹ năng làm việc với wordpress, blogsport,..

- Kinh nghiệm làm trong lĩnh vực SEO từ 2 năm trở lên

- Đã từng SEO lên top các từ khóa trước đó(Trình bày trong CV)

- Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm với công việc - Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI YÊN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- MỨc lương: 10-15tr + thưởng KPI

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.

- Được cấp Máy tính, các công cụ hỗ trợ seo: ahref, spineditor, elitelinkindexer,...

- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước như: Thưởng các ngày lễ, thưởng tết, Lương tháng 13; Sinh nhật, hiểu, hỷ, ốm đau,....

- Du lịch, nghỉ mát, ăn uống....do công ty tổ chức.

- Lương có thể thỏa thuận cao hơn, theo hiệu quả từ khóa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI YÊN PHÁT

