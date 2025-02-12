Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỗ Lao, Hà Đông, HN, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược SEO.

- Phối hợp với cùng team xây dựng website chuẩn SEO

- Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO, lên kế hoạch đẩy từ khóa.

- Hợp tác với bộ phận Content để xây dựng Content chuẩn SEO cho Website.

- Xây dựng và triển khai chiến lược Link Building, SEO Onpage, Offpage.

- Liên tục theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả SEO.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng các công cụ SEO và các thủ thuật SEO, Marketing Online.

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency Thì Được Hưởng Những Gì

- Được học hỏi trong môi trường năng động, trẻ trung

- Được đào tạo để phát triển nghề nghiệp

- Tham gia khóa học tại công ty miễn phí cho nhân viên

- Thu nhập từ 8 -12tr ( Lương cứng + Phụ cấp + KPI dự án + Thưởng )

- Thưởng KPI dự án, thưởng quý

- Hỗ trợ ăn trưa 30k/ ngày

- Phụ cấp hàng tháng 920k

- Chế độ nghỉ phép năm

- Xét tăng lương 6 tháng/ lần

- Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT

- Thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin