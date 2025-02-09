Tuyển Nhân viên SEO EGD group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng L, Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh,, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu và phân tích từ khóa, xác định chiến lược nội dung phù hợp với yêu cầu SEO.

- Lên kế hoạch nội dung chi tiết, bao gồm chủ đề, định dạng và thời gian đăng tải.

- Viết, chỉnh sửa và tối ưu nội dung SEO trên website, mạng xã hội, kịch bản video theo tiêu chuẩn SEO.

- Sử dụng các kỹ thuật SEO Onpage và Offpage để nâng cao hiệu suất tìm kiếm, theo dõi, đánh giá hiệu quả SEO dựa trên dữ liệu truy cập, tương tác và đề xuất giải pháp tối ưu. Cập nhật và áp dụng các thuật toán mới của Google, đảm bảo hiệu quả chiến lược SEO

- Thực hiện chiến lược xây dựng liên kết (link building) từ các nguồn chất lượng.

- Phối hợp với các bộ phận Content, Marketing để tối ưu hóa chiến dịch quảng bá.

- Báo cáo định kỳ về hiệu suất SEO và đề xuất các chiến lược phát triển.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giải trí, truyền thông, sự kiện.

- Thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush...

- Hiểu biết về thuật toán tìm kiếm của Google, kỹ thuật SEO Onpage và Offpage.

- Kỹ năng viết nội dung tối ưu SEO, nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ.

- Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và cập nhật nhanh các xu hướng SEO mới.

Tại EGD group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ ăn trưa, chí phí trông giữ xe

- Đóng BHXH, BHYT

- Được training và tham gia các khóa học đào tạo phù hợp để phát triển bản thân và hoàn thiện kỹ năng làm việc của mình

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng “Làm hết sức - Chơi hết mình”

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EGD group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin