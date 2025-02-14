Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Xuân Quỳnh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tham gia xây dựng, thực hiện các chiến lược SEO, tăng traffic, tăng thứ hạng từ cho Website của công ty.

Nghiên cứu xây dựng từ khóa, tìm đề bài, lên outline, triển khai bài viết trên website.

Thực hiện các công việc Off-page: đi backlink, xây bộ từ khóa Social...

Phối hợp bộ phậm Content phát triển nội dung

Theo dõi thứ hạng từ khóa, chỉ số website hàng tuần: visit, backlink, index, chỉ số người dùng của website;

Cập nhật xu hướng SEO, xử lý các lỗi phát sinh (nếu có) trong quá trình SEO

Đã có dự án ở mức trung bình lên top.

Có khả năng sử dụng webmaster tool (web console), Google analytic.

Chăm chỉ, chịu khó, tỉ mỉ.

Có tinh thần học hỏi và biết lắng nghe

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có khả năng chịu áp lực cao, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Tính cách hoà đồng, vui vẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PRINTGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30-18h00, nghỉ trưa 1h30p)

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật;

Tham gia các khoá đào tạo nội bộ của công ty;

Được làm việc cùng với team startup có tiếng trong giới khởi nghiệp công nghệ

Môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng cá tính và mong muốn của mỗi thành viên

